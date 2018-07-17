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Что делать переселенцу в случае прекращения выплаты пенсии
В Главном территориальном управлении юстиции Луганской области разъяснили, какими должны быть действия внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в случае прекращения выплаты пенсии.
«Все граждане Украины, в том числе ВПЛ и те, кто проживают на неподконтрольной правительству Украины территории, равны перед законом. Каждому гражданину Украины на уровне Конституции и Законов гарантировано право на получение пенсии. Несмотря на это, плохой практикой стало прекращение выплаты пенсии как пенсионерам, проживающим на неподконтрольной правительству Украины территории, так и внутренне перемещенным лицам. То есть, руководствуясь постановлением Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 года №365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" с изменениями, происходят массовые нарушения права на пенсионное обеспечение», – говорится в сообщении.
Так, по информации ведомства, если имело место прекращение выплаты пенсии, то существует следующий порядок восстановления нарушенного права:
Куда обратиться: В территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Стоимость: Бесплатно.
Документы (письменный запрос, обращение, заявление и т.п.): для этого необходимо в территориальный орган ПФУ направить ценным письмом с уведомлением о вручении или лично подать в канцелярию (приемную) территориального органа ПФУ (с получением отметки о принятии на втором экземпляре) письменный запрос о разъяснении причины прекращения выплаты пенсии.
Основания для отказа: причиной прекращения выплаты пенсии может быть:
отсутствие ВПЛ дома на период проведения проверки органом социальной защиты (УТСЗН) его фактического проживания;
отмена справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о выезде ВПЛ за границу, временно неподконтрольную территорию Украины на срок свыше 60 дней.
Порядок обжалования: В случае если территориальный орган ПФУ принимает решение об отказе в возобновлении выплаты пенсии, то он должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.
Так, в случае невозможности урегулирования вопроса по восстановлению выплаты пенсии в досудебном порядке, единственной возможностью решения этого вопроса является обращение в суд с иском.
Стоимость: Определяется с учетом положений, п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе» №3674-VI от 08.07.2011 года с изменениями.
Перечень необходимых документов для обращения в суд:
паспорт гражданина Украины;
карточка физического лица налогоплательщика;
справка ВПЛ;
пенсионное удостоверение;
выписка с банковского счета, на который зачисляется пенсия (по возможности);
документы, полученные от территориального органа ПФУ по результатам обращения;
оригинал квитанции об уплате судебного сбора за подачу административного иска (кроме льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты судебного сбора в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе»).
Источник Трибун.
Теги: Донбасс, выплаты, переселенцы, пенсии
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