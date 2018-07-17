Что делать переселенцу в случае прекращения выплаты пенсии

17.07.2018 08:25

В Главном территориальном управлении юстиции Луганской области разъяснили, какими должны быть действия внутренне перемещенного лица (ВПЛ) в случае прекращения выплаты пенсии.

«Все граждане Украины, в том числе ВПЛ и те, кто проживают на неподконтрольной правительству Украины территории, равны перед законом. Каждому гражданину Украины на уровне Конституции и Законов гарантировано право на получение пенсии. Несмотря на это, плохой практикой стало прекращение выплаты пенсии как пенсионерам, проживающим на неподконтрольной правительству Украины территории, так и внутренне перемещенным лицам. То есть, руководствуясь постановлением Кабинета министров Украины от 8 июня 2016 года №365 "Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам" с изменениями, происходят массовые нарушения права на пенсионное обеспечение», – говорится в сообщении.

Так, по информации ведомства, если имело место прекращение выплаты пенсии, то существует следующий порядок восстановления нарушенного права:

Куда обратиться: В территориальный орган Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Стоимость: Бесплатно.

Документы (письменный запрос, обращение, заявление и т.п.): для этого необходимо в территориальный орган ПФУ направить ценным письмом с уведомлением о вручении или лично подать в канцелярию (приемную) территориального органа ПФУ (с получением отметки о принятии на втором экземпляре) письменный запрос о разъяснении причины прекращения выплаты пенсии.

Основания для отказа: причиной прекращения выплаты пенсии может быть:

отсутствие ВПЛ дома на период проведения проверки органом социальной защиты (УТСЗН) его фактического проживания;

отмена справки ВПЛ из-за получения информации от государственных органов о выезде ВПЛ за границу, временно неподконтрольную территорию Украины на срок свыше 60 дней.

Порядок обжалования: В случае если территориальный орган ПФУ принимает решение об отказе в возобновлении выплаты пенсии, то он должен изложить причины отказа в письменной форме и разъяснить порядок его обжалования.

Так, в случае невозможности урегулирования вопроса по восстановлению выплаты пенсии в досудебном порядке, единственной возможностью решения этого вопроса является обращение в суд с иском.

Стоимость: Определяется с учетом положений, п. 1 ч. 2 ст. 4 Закона Украины «О судебном сборе» №3674-VI от 08.07.2011 года с изменениями.

Перечень необходимых документов для обращения в суд:

паспорт гражданина Украины;

карточка физического лица налогоплательщика;

справка ВПЛ;

пенсионное удостоверение;

выписка с банковского счета, на который зачисляется пенсия (по возможности);

документы, полученные от территориального органа ПФУ по результатам обращения;

оригинал квитанции об уплате судебного сбора за подачу административного иска (кроме льготных категорий граждан, освобожденных от уплаты судебного сбора в соответствии со ст. 5 Закона Украины «О судебном сборе»).

Источник Трибун.