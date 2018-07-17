Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО

17.07.2018 22:05

Военное руководство РФ и главари «ЛДНР» постоянно расстреливают неугодных на территориях Донбасса.

Экс- боевик «ДНР», перешедший в мае 2018 на подконтрольную Украине территорию, Владимир Бакланов сообщил, что это и стало одной из причин его бегства. Также, он отметил: «По приказу полковника Николаева, командира «7 бригады», был расстрелян «Ежик» — бывший мент, передает donpress.com.

Прямо в общежитии на шахте «Прогресс», вместе с девушкой, с которой он жил. Девушка осталась жива, к ней подошел человек, который стрелял (и сказал): «На тебя заказа не было». Следствия никакого не было, человека просто обвинили в том, что он — «укроп».

По словам Бакланова, убили «Ежика» из-за того, что он заступился за людей, находившихся в тот момент «на подвале». Он добавил: «Написал письмо в Москву. Прям как у меня получилось.

Я съездил в ФСБ России — отвез документы, у себя прошел все инстанции. Я пытался бороться, начали расследование, до „генеральной прокуратуры“ дошел, но толку никакого. Это была последняя капля.

Я всех предупредил, что если не будет проведено расследование, я уйду. После этого меня просто закрыли на несколько дней, а потом выпустили».