"Мы это не признаем", - известный диджей Синклер попал в грандиозный скандал в РФ из-за "документов" "ЛНР"

17.07.2018 17:21

В России в очередной раз показали, что все заявления Путина о "признании" сепаратистских "республик", созданных РФ на оккупированном Донбассе, ничего не стоят. Это также касается и "документов" из "ДНР" и "ЛНР", которые как бы "легитимизировал" хозяин Кремля, но на деле они не имеют никакой силы даже не территории "братской" России.

Это показал недавний случай в Москве с диджем Бобом Синклером, промоутеры которого попытались сгладить ситуацию, предъявив полиции "документы" "диджея" из террористической "ЛНР", передает "Диалог.UA".

Как стало известно, Синклер выступал с программой в одном из ночных московских клубов. Это был концерт, приуроченный к ЧМ- 2018. Вместе с Синклером на площадке работали и другие диджеи, когда сюда вдруг с проверкой нагрянула полиция.

Выяснилось, что все исполнители работали в клубе без рабочей визы, чтобы не платить налоги. Промоутеры Синклера спрятали музыканта и попытались отделаться от полиции "документами" из "ЛНР", но на стражей порядка это не возымело никакого действия.

По словам источников, полицейские заявили, что "бумажки" из "ДНР/ЛНР" не имеют в России никакой силы и находятся вне закона. Концерт пришлось прервать, а в отношении промоутеров и руководства клуба начата проверка.