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В России в очередной раз показали, что все заявления Путина о "признании" сепаратистских "республик", созданных РФ на оккупированном Донбассе, ничего не стоят. Это также касается и "документов" из "ДНР" и "ЛНР", которые как бы "легитимизировал" хозяин Кремля, но на деле они не имеют никакой силы даже не территории "братской" России.
Это показал недавний случай в Москве с диджем Бобом Синклером, промоутеры которого попытались сгладить ситуацию, предъявив полиции "документы" "диджея" из террористической "ЛНР", передает "Диалог.UA".
Как стало известно, Синклер выступал с программой в одном из ночных московских клубов. Это был концерт, приуроченный к ЧМ- 2018. Вместе с Синклером на площадке работали и другие диджеи, когда сюда вдруг с проверкой нагрянула полиция.
Выяснилось, что все исполнители работали в клубе без рабочей визы, чтобы не платить налоги. Промоутеры Синклера спрятали музыканта и попытались отделаться от полиции "документами" из "ЛНР", но на стражей порядка это не возымело никакого действия.
По словам источников, полицейские заявили, что "бумажки" из "ДНР/ЛНР" не имеют в России никакой силы и находятся вне закона. Концерт пришлось прервать, а в отношении промоутеров и руководства клуба начата проверка.
Теги: Россия, Донбасс, Путин, концерт, музыкант, скандал, полиция, документы, ДНР, ЛНР, РФ
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