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Под Горловкой убит приехавший на Донбасс российский снайпер: появились детали блестящей операции ВСУ
17.07.2018 14:02
Российского боевика, приехавшего на Донбасс убивать защитников Украины, силы ООС ликвидировали сегодня ночью, 17 июля. Об очередном успехе ВСУ на своей странице в Facebook рассказала военнослужащая и волонтер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
Ликвидация российского снайпера из рядов боевиков "ДНР" произошла под Горловкой, украинские военные сработали блестяще. Теперь "освободители" Донбасса будут отправлять очередной "груз 200" в Россию. "Ночью под Горловкой был обезврежен российской снайпер, молодцы ребята, хорошо сработали, выследили и умножили на ноль", - написала Виктория Руденко.
Теги: Россия, Донбасс, Горловка, ликвидация, боевик, снайпер, ВСУ, ООС
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