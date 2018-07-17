Под Горловкой убит приехавший на Донбасс российский снайпер: появились детали блестящей операции ВСУ

17.07.2018 14:02

Российского боевика, приехавшего на Донбасс убивать защитников Украины, силы ООС ликвидировали сегодня ночью, 17 июля. Об очередном успехе ВСУ на своей странице в Facebook рассказала военнослужащая и волонтер Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".

Ликвидация российского снайпера из рядов боевиков "ДНР" произошла под Горловкой, украинские военные сработали блестяще. Теперь "освободители" Донбасса будут отправлять очередной "груз 200" в Россию. "Ночью под Горловкой был обезврежен российской снайпер, молодцы ребята, хорошо сработали, выследили и умножили на ноль", - написала Виктория Руденко.