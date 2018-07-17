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Стало известно, что будет с работой Vodafone в «республиках»
Участники трехсторонних переговоров в Минске сейчас прорабатывают вариант привлечения иностранных подрядчиков для проведения в ОРДЛО работ по налаживанию связи украинского мобильного оператора Vodafone, пишет ДонПресс.
«Глава делегации ДНР» на переговорах Контактной группы Денис Пушилин заявил: «Сейчас рассматривается вариант с привлечением международных подрядчиков, которые смогут обеспечивать функционирование сети Vodafone в Республиках. Это один из вариантов. Понимание есть, желание тоже есть, поэтому этот процесс будет продолжаться».
По его словам, заезд представителей украинской компании Vodafone на оккупированную территорию и завоз оборудования для ремонта осложняется рядом проблем: технического характера, законодательного поля Украины и безопасности.
Теги: Донбасс, работа, Vodafone, ДНР, ЛНР
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