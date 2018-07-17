Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО

17.07.2018 14:38
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
У Захарченко заявили о скором возобновлении войны на Донбассе: под Докучаевском мощные взрывы. ВИДЕО

Боевики "ДНР" перешли к очередной фазе запугивания местных жителей возобновлением масштабных боевых действий на Донбассе.

Так называемый "заместитель главы оперативного командования" "ДНР" Эдуарда Басурин сделал заявление в оккупированном Донецке о том, что он якобы располагает доказательствами подготовки Украиной наступательной операции на передовой Донбасса, передает dialog.ua.

Заявление Басурина цитирует один из телеграм-каналов боевиков. При этом в качестве доказательств Басурин заявил о наличии данных, согласно которым украинским военным в южной части Донецкой области отменили плановые отпуска.

Террорист утверждает, что это и есть его "доказательство" подготовки наступления. Более того, в качестве причины "наступления" в "ДНР" считают попытку отвлечь население Украины от проблем на фоне "переформатирования власти".

Отметим, что в "ДНР" не в первый раз пугают местное население возобновлением боевых действий, однако с каждым очередным анонсом жители оккупированной части Донбасса верят в запугивания все меньше и меньше.

В Сети показали видео мощных взрывов под Докучаевском накануне вечером.

Однако соцсети Басурину не поверили.



Теги: Донбасс, война, Докучаевск, ДНР, взрывы, Захарченко, Басурин
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх