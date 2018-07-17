Последние новости раздела
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО22:05
- Проблемы с интернетом в «ДНР» объяснили аварией в Воронеже21:43
- Цинизм оккупационных «властей ДНР»21:14
- Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области18:22
- Боевики начали расстреливать друг друга из-за долгов – подробности17:59
- У Захарченко в «ДНР» запускают очередной фейк17:40
- "Мы это не признаем", - известный диджей Синклер попал в грандиозный скандал в РФ из-за "документов" "ЛНР"17:21
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты по «приказу»16:58
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"16:42
- Боевики убили наемника РФ при попытке сдаться бойцам ВСУ16:19
В Макеевке замечен состав РЖД и вагоны с пулеметчиками
17.07.2018 14:21
Во временно оккупированной Макеевке замечены странные составы из полувагонов РЖД и вагонов с пулеметчиками.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Во временно оккупированной Макеевке замечены странные железнодорожные составы в которые входят полувагоны РЖД и 2 крытых вагона с пулеметчиками в проеме. Известно, что эти составы двигаются исключительно в ночное время.
Вот что пишут макеевчане в соцсетях:
«Макеевка 4.00 утра. ЖД состав: грузовые полувагоны РЖД. Посередине и в конце состава 2 крытых вагона с пулеметчиком в проеме. Что такого ценного перевозят по ночам?».
Теги: Донбасс, Макеевка, железная дорога, вагон, оккупация, пулемет , соцсети
Читайте также:
- На Рутченково в Донецке перекрыли единственную дорогу вагонами. Люди не знают что делать
- Через Горловку и Макеевку в направлении Иловайска ночью двигаются «странные» поезда
- Ночью в ДНР слышали пулеметы
- Пользователей социальных сетей повеселило фото с оккупированного Донбасса
- Трагедия на шахте: вагон задавил машиниста
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО22:05
- Проблемы с интернетом в «ДНР» объяснили аварией в Воронеже21:43
- Цинизм оккупационных «властей ДНР»21:14
- Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области18:22
- Боевики начали расстреливать друг друга из-за долгов – подробности17:59
- У Захарченко в «ДНР» запускают очередной фейк17:40
- "Мы это не признаем", - известный диджей Синклер попал в грандиозный скандал в РФ из-за "документов" "ЛНР"17:21
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ через блокпосты по «приказу»16:58
- Жительница Донецка поражена "процветанием" "ДНР": "Это страшное зазеркалье. Моего Донецка уже нет"16:42
- Боевики убили наемника РФ при попытке сдаться бойцам ВСУ16:19
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Экс-боевик «ДНР» рассказал о расстрелах «неугодных» в ОРДО22:05
- Проблемы с интернетом в «ДНР» объяснили аварией в Воронеже21:43
- Цинизм оккупационных «властей ДНР»21:14
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- У Путина заявили о важной договоренности по газу с Украиной20:19
- Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?19:50
- Гиркин заявил, что Путин не планирует «сливать» «ЛДНР»19:19
- "Есть идеи урегулирования", - Путин рассказал, о чем он договорился с Трампом по конфликту на Донбассе18:44
- Частная компания возводит государственную вышку в Донецкой области18:22
- Что произойдет в тот день, когда украинский флаг вернется на административные здания в Донецке, Луганске и Крыму?22:34
- Как получить свою пенсию за май-июнь?20:45
- Почему украинцы едут чистить унитазы в Прагу, а не плавят сталь в Запорожье?19:50
- Переговоры Трампа и Путина: главное13:41
- Ученые назвали главные правила здорового сна13:17
- Что изменит лицензирование украинских врачей?11:03
- «Нам грозит прекращение потока украинских заробитчан». Российские СМИ об Украине10:57
- Окно возможностей. Что Европа предлагает украинцам?10:56
- 6 знаков Зодиака, которые всегда сомневаются в себе09:24
- Названы типичные ошибки приготовления пищи, провоцирующие болезни22:43
- Россияне проклинают Путина за Керченский мост в Крым: видео обрушения опоры моста вызвало скандал в Сети
- Переживший клиническую смерть мужчина нарисовал загробный мир
- Боевики-"таможенники" "ЛНР" на "республиканской границе" разжились 40 тысячами долларов
- «Государство дебилов»: жители ОРДО рассказали о «нововведении» в Седово
- В "ДНР" громко объявили о начале наступления ВСУ: названо "неопровержимое" доказательство
- В Донецке обещают падение местной мобильной связи
- Порошенко выдвинул жесткое требование Кремлю
- «2 очень мощных взрыва»: Макеевка и Донецк вздрагивают от канонады
- Обратно точно не вернемся: Переселенцы обживают новые квартиры в Мариуполе (Фото)
- Разъяренные жители Донецка и Макеевки разгромили десятки могил боевиков – оккупанты сильно напуганы