Из Франции на Донбасс прибыла партия гумпомощи

18.07.2018 14:49

Во вторник, 17 июля, на Донбасс прибыла еще одна партия гумпомощи от ассоциации «Медицинская и благотворительная помощь Франция-Украина». По информации пресс-центр штаба ООС в соцсети Facebook, доставку осуществляли представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков.

Сообщается, что доставленная сегодня партия представляет собой десятки тонн груза медицинского назначения. Это медицинские кровати, тележки, матрасы, мебель, одежда для медицинских работников, а также медицинское оборудование. Все это вскоре будет направлено туда, где нужнее всего — в медицинские и детские учреждения в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения.



Заместитель командующего ООС Александр Доманский рассказал,что физическое и морально-психологическое состояние тех, кто сегодня живет в «серой зоне» и населенных пунктах рядом с линией соприкосновения, очень тяжелое. Потому командование Объединенных сил совместно с иностранными благотворительными организациями стремится облегчить жизнь этих людей, повысить уровень оказываемой медицинской помощи.



В информации пресс-центра указывается, что гуманитарная помощь будет направляться преимущественно в гражданские медучреждения, расположенные в прифронтовых населенных пунктах Луганской и Донецкой областей, а именно в Марьинку, Бахмут, Селидово, Краматорск, Горное, Золотое, Сватово, Кременное, Троицкое и другие населенные пункты.



Источник: http://zi.dn.ua