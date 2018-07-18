«МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба

18.07.2018 20:00

Сегодня в оккупированной Макеевке у боевиков «ДНР» произошел серьезный переполох с потерями.

Военнослужащая ООС Виктория Руденко на своей странице в соцсети сообщил: «У орков в Макеевке какая то вакханалия происходит. Что-то взрывается, кто-то стреляет, МГБ и скорые носятся по городу». Причина происходящего непонятнаю По данным Руденко, у врага в результате «заварушки» случились серьезнейшие потери.

Источник: https://donpress.com