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Архив - Донецкая область

На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов

18.07.2018 14:30
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На Донетчине воры оставили без воды почти 5 населенных пунктов

Ночью в с. Новгородское воры выкопали и вывезли 24 метра водопроводной трубы. В результате без питьевой воды остались жители как минимум 5 населенных пунктов прифронтовой зоны. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУНП в Донецкой области, передает УНН.

"В дежурную часть Дружковского отделения полиции поступило сообщение о том, что возле с. Новгородское вблизи Ясиноватского района за прудом неизвестные выкопали трубы ООО "Вода Донбасса". На место немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции и эксперты", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что преступники привлекли тяжелую технику, чтобы вывезти похищенное. Раскопав Второй Донецкой водопровод, им удалось похитить центральную трубу длиной 24 метра и диаметром 900 мм, через которую проходило основное снабжение водой к населенным пунктам Торецка, Константиновского и Ясиноватского районов.

"На момент обнаружения преступления воры уже успели вывести половину труб, что значительно повлияло на водоснабжение. В настоящее время компания подсчитывает сумму нанесенного ущерба", - отметили в полиции.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 185 "Кража" УК Украины.

Напомним, неизвестные повредили электрический кабель во время земляных работ возле подстанции "Родина" в г. Золотое-4. В результате в городе было обесточено 492 абонента.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, вода, труба, трубопровод, воры
 
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