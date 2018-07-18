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С риском для жизни: как работает КПВВ «Гнутово» под Мариуполем
Несмотря на частые обстрелы контрольный пункт въезда-выезда «Гнутово» под Мариуполем ежедневно пересекает около 4 тысяч человек и 1,5 тысячи транспортных средств, передает MRPL.CITY.
Как рассказали изданию «Ильичевец. Город» жители, пересекающие линию разграничения, ожидание длится примерно 15-40 минут, а сам досмотр проходит в пределах 10 минут. Тем не менее бывают исключения. Так, по словам одной из женщин, которая не захотела называть своего имени, определенные трудности возникают из-за того, что ее старший сын имеет российское свидетельство о рождении.
«Люди не пропускают меня без очереди, несмотря на то, что я с маленьким ребенком на руках. Приходится подолгу стоять на жаре. Проверка занимает 5-10 минут, но это если с документами все в порядке. У моего старшего сына российское свидетельство о рождении, и это создает серьезные трудности, нас могут продержать два часа», - рассказала женщина.
Пограничники отметили, что родители с детьми в возрасте до 3 лет, пенсионеры старше 70 лет и люди с инвалидностью первой и второй группы при наличии подтверждающих документов могут воспользоваться льготной очередью.
Иван, который постоянно курсирует между Мариуполем и Донецком, заметил, что на КПВВ «Гнутово» меньше очередей, чем на КПВВ «Новотроицкое», но дороги на приморском направлении хуже.
«Условия здесь нормальные. К тем, кто несет службу на КПВВ «Гнутово», лично у меня никаких претензий нет, работают отлично, например, когда супруге стало плохо – измерили ей давление. Здесь взяток с меня ни разу не требовали. Но такие добросовестные сотрудники, увы, не везде», – признался Иван.
По словам пограничников, КПВВ «Гнутово» достаточно часто подвергается вражеским обстрелам. Как правило, снаряды попадают в бетонные заборы.
«Зачастую снаряды не долетают до дороги, по которой едут граждане, в основном попадают в укрепления, бетонные заборы. Пограничники сразу принимают меры, для того чтобы люди не пострадали: у нас есть укрепления, блиндажи, где можно спрятать мирное население. Пятого мая прилетело два вражеских снаряда, могли пострадать или погибнуть люди. Сразу после прилета ПТУР пограничники спрятали людей в блиндажах», – сообщила пресс-офицер Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.
Виктор едва не погиб в результате обстрела пятого мая. Мужчина привез на КПВВ сестру, чтобы посадить ее в автобус. Буквально в полутора метрах от его автомобиля приземлилась противотанковая управляемая ракета. К счастью, она не взорвалась.
«Меня контузило, я на какое-то время перестал видеть. Тогда страха не было, но не потому, что я такой смелый, а потому, что не успел испугаться. Ракета приземлилась беззвучно, я не сразу понял, что произошло. Да и никто не ожидал, что обстреляют КПВВ среди бела дня. Но, несмотря ни на что, по-прежнему езжу через Гнутово встречать родственников, которые приезжают каждые полтора-два месяца на подконтрольную территорию, чтобы запастись продуктами», – рассказал Виктор.
Снаряды могут в любой момент прилететь во дворы и дома жителей села Пищевик, где расположен КПВВ. Дом пенсионерки Антонины уже попадал под обстрел.
«На веранде прострелили потолок и кухню, взрывной волной повыбивало стекла. Обстрелов боюсь. Когда начинают палить, прячусь в доме, спускаться в подвал не вижу смысла - пока туда доберусь, все закончится. Несмотря на опасность, продолжаю жить здесь, потому что некуда ехать, кому я нужна, да и как бросить дом?» – призналась Антонина.
В летний период контрольный пункт работает с 6 до 20 часов, но пограничники даже после закрытия продолжают оформлять всех, кто ожидает на въезд. Как объяснила начальник второго отделения инспекторов пограничной службы отдела пограничной службы поселка Сартана Юлия Купчик, нельзя оставлять людей в "серой зоне".
Теги: Донбасс, Мариуполь, Гнутово, КПВВ, ООС
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