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Архив - Донецкая область

В ДНР ночью провозят полувагоны РЖД под усиленной охраной пулеметчиков

18.07.2018 10:00
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В ДНР ночью провозят полувагоны РЖД под усиленной охраной пулеметчиков

Во временно оккупированной Макеевке замечены странные составы из полувагонов РЖД и вагонов с пулеметчиками, пишут Ведомости Донбасса, сообщает Вести.ua.

Во временно оккупированной Макеевке замечены странные железнодорожные составы в которые входят полувагоны РЖД и 2 крытых вагона с пулеметчиками в проеме. Известно, что эти составы двигаются исключительно в ночное время.

Вот что пишут макеевчане в соцсетях:

«Макеевка 4.00 утра. ЖД состав: грузовые полувагоны РЖД. Посередине и в конце состава 2 крытых вагона с пулеметчиком в проеме. Что такого ценного перевозят по ночам?».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Донбасс, Макеевка, вагон, ДНР
 
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