В мариупольском порту начато строительство зернового терминала

18.07.2018 11:30

Директор ГП «Мариупольский морской торговый порт» Александр Олейник сообщил, что вверенное ему предприятие уже приступило к реализации проекта по строительству на территории морского порта перевалочного специализированного комплекса зерновых грузов, передает dnews.dn.ua.



С его слов, на минувшей неделе стартовало строительство первой очереди перевалочного комплекса, а на данный момент приступили к работам по реконструкции гидротехнической части причала № 4 — демонтируют старые конструкции и инженерные коммуникации, а также начаты работы по устройству тыловой анкерной стенки конструкции. В тыльной же части причала уже приступили к строительным работам по возведению зерноперегрузочного комплекса.



Как известно, 11 января 2018 года Кабмин утвердил откорректированный проект строительства специализированного зернового терминала на территории мариупольского порта. После чего проект внесли в план развития порта до 2020 года. Согласно проекту на территории порта запланирована постройка 10 силосов емкостью в 5,7 тыс. тонн, двух оперативных силосов по 500 тонн, пограничной галереи, станций разгрузки железнодорожного и автомобильного транспорта, а также сырьевой лаборатории. После запуска терминала госстивидор сможет увеличить годовой объем перевалки на 1 млн тонн зерновых.



Сообщается, что по данным октября 2017 года на реализацию проекта отпущено 15,5 месяцев и 467,385 млн грн. По окончании строительства на терминале появится 60 вакантных рабочих мест.



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Источник: http://zi.dn.ua