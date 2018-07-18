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В селах Донецкой области запустили социальный автобус
17 июля для жителей села Славное Марьинского района Донецкой области запустили социальный автобус. Такое сообщение сделали представители Благотворительной организации «АДРА Украина» на своей странице в социальной сети Facebook.
«Совершил первый рейс социальный автобус маршрутом Славное – Курахово (через Марьинку)», – сказано в сообщении.
Согласно представленной информации, сейчас в Славном живет 68 человек. В основном, это люди пожилого возраста. Последние годы они были практически полностью отрезаны от инфраструктуры, потому что доехать из села до Курахово можно только на такси, другого транспорта нет, а одна поездка стоит 300 грн.
Теперь жители Славного смогут каждый вторник ездить в Марьинку и Курахово бесплатно. Социальный автобус выезжает в 7:00 из Славного и в 12:00 из Курахово.
Члены организации добавляют, что бесплатные перевозки смогли осуществить в рамках проекта «Восстановление жилья и оказания необходимой помощи людям, пострадавшим в результате конфликта на востоке Украины».
Источник: http://zi.dn.ua
Теги: Донбасс, Донецкая область, автобус, село
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