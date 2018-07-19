Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми

19.07.2018 16:58

Боевики «ДНР» и российские оккупанты на блокпосту под временно оккупированной Горловкой издеваются над людьми, искусственно создавая огромные очереди.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий Донетчины, которым приходится проезжать через «модернизированный» блокпост боевиков»ДНР» под временно оккупированной Горловкой вынуждены терпеть стояние в многочасовых очередях и беспредел со стороны боевиков. Так, боевики «ДНР» искусственно создают огромные очереди, упразднили льготную очередь для инвалидов и людей с маленькими детьми.

Вот что рассказывают о пребывании на блокпосту «ДНР» под Горловкой в соцсетях:

«Ольга, в 8 утра очередь пешая, до туалета вчера была. Работало одно окошко, пропускали очень медленно. Заняли в 8.00 очередь, прошли в 13.00, простояли 5 часов. Обратно в Горловку людей не было никого, ни утром, ни после обеда. А туда (в Украину) очередь была даже вечером»,

«Лидия, одно окошко — это жесть. Я буду ехать с бабушкой и сыном 2 года, т.к. там и коляска и сумка с его вещами. А почему с детьми долго проверяют? Я когда через Еленовку ездила с сыном, то в принципе так же как и всех, так даже свидетельство в руки не брал, я показала, что есть и все»,

«На въезд в Горловку на Днр посту полная ж… Машины в три ряда. Пускают медленно, люди не выдерживают, паника. А трюк с тросом -это смешно. Научились держать и продавать места. Ох и банда… сажать вас всех на кол надо. Твари...»