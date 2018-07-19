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"Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
Скандально известный украинский адвокат, ярая сторонница террористических организаций "ДНР" и "ЛНР", неоднократно высказывающаяся в пользу оккупации Россией Украины Татьяна Монтян, сделала очередное антиукраинское провокационное заявление.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Симпатизирующая агрессии России в отношении собственного государства Монтян заявила, что Москва, дескать, уже является "крупнейшим украинским городом", так как туда, по ее словам, едут "миллионы гастарбайтеров из Украины".
Об этом адвокат высказалась в эфире одного из террористических средств массовой информации.
Также в своей пропагандистской речи она активно использовала мифический маркер "единства двух народов" и оскорбила украинский народ, назвав украинцев "рагулями" и "запукрами", у которых в Украине якобы "нет работы".
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Путин, работа, адвокат, гастарбайтер, пропаганда, оккупация, ДНР, ЛНР
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