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На Донбассе ВСУ разгромили ДРГ боевиков: выживший российский военный взят в плен - подробности
19.07.2018 13:01
Российский наемник сам себя сдал. Он умолял бойцов ВСУ не убивать и кричал, что является гражданином России.
О боевом столкновении бойцов сил ООС с ДРГ российских оккупантов в Facebook рассказала военнослужащая ВСУ Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
По ее словам, после боя с террористами оккупанты понесли ощутимые потери, есть раненые и у ВСУ. "У орков из 4 тушек 3 - 200-х и 1 - 300-й ..., а теперь вишенка на торте ... тот 300-й начал кричать: не убивайте пожалуйста, я россиянин", - рассказала Руденко.
Она предположила, что, скорей всего, раненый российский террорист будет включен в списки на обмен, с ним сейчас работают специалисты.
Теги: Россия, Донбасс, наемник, террорист, ранения, ВСУ, оккупанты, ДРГ, ООС
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