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Отправить "Л/ДНР" вместе с Пасечником и Захарченко в вытрезвитель: Невзоров дал Киеву интересный совет
Известный российский журналист Александр Невзоров утверждает, что террористов "Л/ДНР" вместе с их главарями Захарченко и Пасечником нужно отправить в вытрезвитель, после чего история российских анклавов на Донбассе будет закончена.
Об этом он заявил в эфире российской радиостанции "Эхо Москвы", передает "Диалог.UA".
По мнению Невзорова, только большой и вместительный вытрезвитель может решить вопрос существования так называемой "республики ДНР", история которой, по всей вероятности, закончится именно в этом санитарно-медицинском учреждении.
Анализируя возникновение террористической организации, Невзоров отмечает, что ее корни связаны исключительно с проблемой алкогольной зависимости.
Также он добавил, что как только Донбасс будет избавлен от главарей "Л/ДНР" и их группировки, местные жители заживут спокойной и мирной жизнью.
Напоследок журналист напомнил о георгиевской ленте, подчеркнув, что "колорадская ленточка" отныне является символом сепаратизма, зверств и грабежей.
Теги: Россия, Донбасс, вытрезвитель, ДНР, ЛНР, Захарченко, георгиевская лента, Пасечник
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