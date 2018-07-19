Семьи погибших «ополченцев» жалуются на несправедливость в «ДНР», а Захарченко обвиняет их в алчности

19.07.2018 08:31

Ни одна из семей погибших членов незаконного вооруженного формирования (НВФ) «ДНР» не получили полной компенсации, обещанной «республикой». Также не увеличен размер пособия детям погибших, нет заявленных скидок на коммунальные услуги. Об этом в интервью местной газете рассказала глава общественной организации «ДНР» – «Движение вдов и матерей героев Донбасса» Александра Солдатова (на фото), сын которой также погиб, воюя в составе НВФ.

«Главная проблема – мы до сих пор не получили компенсацию за потерю кормильцев, которая полагается по закону всем семьям погибших, – 1,6 млн руб. (примерно 680 тыс. грн по местному курсу валют на 19.07.18, – прим. ред.). Первые 40 человек получили половину суммы – 800 тыс. руб. (340 тыс. грн). Остальным выделили по 40 тыс. руб. (17 тыс. грн)», – сообщила Солдатова.

Она констатировала, что компенсацию должны были выплатить в течение месяца после смерти. «Мы просим об этом и по сей день, наши сыновья и мужья отдали самое дорогое – свою жизнь. Отчего такая несправедливость?», – сетует мать погибшего члена НВФ.

«Еще один вопрос: в начале года подняли социальные выплаты всем категориям детей, кроме одной, – потерявшим на войне отца. Сегодня она по-прежнему остается минимальной. Матери продолжают тянуть одного-двух-трех детей. Также обещали сделать скидки на "коммуналку", но тоже тишина», – констатировала Солдатова.

Она рассказала, что первые три семьи объединились для поиска помощи в конце 2014 года: «Мы собирались вместе. Ходили в разные инстанции, к руководству республики, депутатам, обращались к благотворительным организациям, частным лицам, просили помощи. Не было ведь ничего – ни зарплат, ни пенсий!.. В начале 2015-го нас было уже 142 семьи. Сейчас – около 700».

Солдатова дополнила, что в марте этого года после встречи жен и матерей погибших с «главой ДНР» Александром Захарченко, был лишь создан благотворительный фонд, на который все желающие могут перечислять средства для поддержки семей. На «государственном» уровне проблемы выплаты компенсаций так и не решены.

Напомним, в «ДНР» семьи раненых и погибших «ополченцев» не могут добиться выплат. При этом им обещали следующие суммы:

ранение легкое и средней тяжести – 200 тыс. руб. (85 тыс. грн по местному курсу валют на 19.07.18);

тяжелое ранение – 600 тыс. руб. (254 тыс. грн);

компенсация семье погибшего – 1,6 млн руб. (680 тыс. грн).

В ходе телевизионной «прямой линии» в июне 2018 года «глава ДНР» Александр Захарченко кроме всего прочего обвинил семьи погибших членов незаконных вооруженных формирований в алчности.

Источник Донецкие новости.