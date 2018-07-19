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Снимать ли ограничения на соцвыплаты жителям неподконтрольного Донбасса, – мнения украинцев
Мнения украинцев на счет того, снимать или нет ограничения на соцвыплаты жителям неподконтрольного Донбасса, разделились. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 19 июля, в ходе пресс-конференции в Киеве, рассказал научный директор Фонда «Демократические инициативы» им. Кучерива Алексей Гарань, комментируя результаты общенационального опроса*, который проводился в мае 2018 г.
«Есть разное видение, нужно ли снимать ограничения на социальные выплаты гражданам, которые проживают в неподконтрольной Украине территории. Этот вопрос очень часто обговаривается, этот вопрос болезненный», – сказал он.
«Запад выступает против снятия ограничений, юг и восток – за то, чтобы снять такие ограничения. По центральным регионам мнение расколото практически напополам», – сообщил Гарань.
Как сообщалось ранее, во всех регионах Украины жители считают, что для реинтеграции неподконтрольных территорий Донбасса украинская власть должна поддерживать жителей ОРДЛО**, желающих выехать на подконтрольную украинскому правительству территорию, а также осуществить ряд других шагов. Кроме того, большинство украинцев готовы на компромиссы ради мира на Донбассе, но не на все.
*Общенациональный опрос общественного мнения Фонд «Демократические инициативы» им. Кучерива провел совместно с социологической службой Центра Разумкова с 19 по 25 мая 2018 года во всех регионах Украины за исключением Крыма и неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей.
Теги: Донбасс, ограничение, выплаты, ОРДЛО
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