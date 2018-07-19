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«Советник» Захарченко заявил, что Трамп «отдаст» Украину России

19.07.2018 07:45
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«Советник» Захарченко заявил, что Трамп «отдаст» Украину России

Президент США Дональд Трамп при определенных обстоятельствах может «отдать» президенту РФ Владимиру Путину Украину и Прибалтику.
Экс- главарь боевиков «ДНР» российский писатель Захар Прилепин отметил: «У Путина с Трампом сложатся такие договоренности, при которых президент США заявит:"Прибалтика нам больше не нужна, забирайте ее вместе с Украиной». И что мы ответим? «Нет, нам тоже не нужна»?
Она нам нужна, потому что потом придет другой американский президент и скажет: «Прибалтику никто не забрал, размещу-ка я там самую большую бомбу и поставлю четыре армии».
Источник ДонПресс.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Дональд Трамп, Захарченко
 
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