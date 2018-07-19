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Архив - Донецкая область

Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых

19.07.2018 12:18
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Террористы расплачиваются за атаки на ВСУ вблизи Светлодарска: два "200-х" и пятеро раненых

Российско-террористические войска несут потери личного состава в результате собственных вооруженных провокаций на оккупированном Донбассе.

Гибридная армия Российской Федерации совершила несколько крупных провокаций в зоне проведения Операции Объединенных сил 18 июля, передает "Диалог.UA".

Уточняется, что пророссийские террористы в районе Светлодарской дуги трижды открывали прицельный огонь из 82-мм минометов по позициям Вооруженных сил Украины.

Также в районе Станицы Луганской оккупационные войска совершили очередную провокацию на участке разведения сторон для срыва выполнения решения Трехсторонней контактной группы.

Согласно данным разведки, двое боевиков погибли и пятеро были ранены.



Теги: Донбасс, Российская Федерация, разведка, Светлодарск, боевики, потери, ВСУ, террористы, провокации, ООС
 
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