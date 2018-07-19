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Украинский снайпер не оставил шансов россиянам на Донбассе
В районе оккупированной Горловки снайпер Вооруженных сил Украины уничтожил двух наемников группировки "ДНР".
Как сообщает источник "Трибун", 17 июля, были ликвидированы Боршипольц Андрей Валерьевич, 1975 г.р., с проникающим огнестрельным ранением левого глазного яблока и Волков Максим Сергеевич, 1983 г.р., со сквозным огнестрельным ранением грудной клетки в области сердца.
Интересно, что тела боевиков были доставлены в морг оккупированного Перевальска Луганской области.
По данным "Миротворца", Андрей Боришполец приехал на восток Украины из Шадринска (Курганская область, РФ).
Подробная информация о Волкове на данный момент отсутствует. Нам удалось отыскать страницу российского военнослужащего с такими же данными в Instagram. Однако точного подтверждения, что это именно тот Максим Волков на данный момент нет.
Теги: Россия, Донбасс, Перевальск, снайпер, морг, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, соцсети, РФ
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