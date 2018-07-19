В центре Авдеевки прогремел взрыв

19.07.2018 10:52

В центре прифронтовой Авдеевки на Донетчине взорвали гранату.

Об этом сообщают пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, ЧП произошло около магазина "Мираж", вечером, 18 июля, в 22:15 (орфография и стиль авторов сохранены).

"Авдеевка один вкусный взрыв у магазина Мираж (центр города). Версии: граната или мина";

" В Авдеевке взорвали гранату . Магазин мираж";

"Не знаю что это было но обнуло знатно".

"Точно граната".

Подробности отсутствуют.

Источник Трибун