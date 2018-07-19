Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?

19.07.2018 22:03

Когда в подвале одного из домов на улице Инженерной в Константиновке несколько дней назад жители увидели двух змей, они были в панике. Они испугались и не знали, что делать. По привычке позвонили в службу 15-05, как делают всегда, когда что-то случается.

Дежурная по службе записала сигнал и сообщила заместителю городского головы Виктору Василенко. Виктор Владимирович направил запросы в соответствующие инстанции, но, по его словам, ответов пока нет.

Журналисты ZI решили разобраться, что гражданам делать в такой ситуации, ведь в последнее время змей можно увидеть даже в городских парках и скверах всех городов Донбасса. Не говоря о том, что на дачах эти опасные пресмыкающиеся уже чувствуют себя хозяевами.

Куда звонить, когда опасность рядом? Спасателям, в МЧС? Но там отловом змей не занимаются, это не входит в должностные обязанности, в штате нет таких специалистов. Главный врач санэпидстанции Светлана Величко ответила, что подведомственная ей организация занимается профилактикой инфекционных заболеваний, а не борьбой со змеями.

Но Светлана Леонидовна посоветовала обратиться в «Госпродпотребслужбу». Такой же совет нам дал и начальник отдела оперативного контроля государственной экологической инспекции в Донецкой области Александр Филоненко.

Однако в этой службе по телефону журналисту ответ давать не стали. Мы послали письменный запрос на имя руководителя «Госпродпотребслужбы» в Донецкой области А. В. Тузова. Как только получим его, сразу сообщим нашим читателям. А пока несколько советов, что делать при встрече со змеей.

Как говорят специалисты, цели вас укусить у змеи нет. Она укусит тогда, когда ее кто-то потревожит, наступит или решит потрогать. Змея может напасть на человека, если рядом есть ее гнездо с яйцами. В любом случае не отвечайте ей агрессией на агрессию.

Лучше замрите и дайте ей уползти или сами уйдите от нее подальше. Змея не ищет встречи с человеком. Но если такое случилось, скорее всего, сначала замрет, притаится, постарается сделать так, чтобы вы прошли мимо и не заметили ее.