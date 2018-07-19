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Жители рассказали об угрозе, которая может превратить Донбасс в Чернобыльскую зону
На оккупированных территориях Донбасса перестал проводиться контроль за популяцией диких животных, а их количество неуклонно растет, и в скором времени собаки, волки могут начать нападать на оставшихся в отдаленных регионах пенсионеров. Об этом местные жители сообщили журналистам Politico, передает "Диалог.UA".
Ранее стало известно о частичном разрушении дамбы хвостохранилища фенольного завода, который находится на линии соприкосновения войск в Донецкой области. Журналистам рассказали, что с того времени, как в прифронтовой зоне ввели запрет на охоту, огромное количество диких животных появляется в районе сел. Кабаны, волки, собаки водятся стаями, теперь все они перестали бояться людей и света, животные бегут от выстрелов в глубь Донбасса и часто натыкаются на местных жителей.
С начала войны прошло уже больше четырех лет, и за этот период в несколько раз участились случаи нападения на домашнюю скотину, которую находят растерзанную. По словам экологов, оккупированная территория Донбасса может превратиться в Чернобыльскую зону, где живет минимальное количество населения и тысячи диких животных.
Местные жители села Урзуф рассказали журналистам, что летом волки несколько раз пробирались на территорию земельных участков и разрывали коров. Сообщается, что в скором времени животные могут начать нападать на людей.
Теги: Донбасс, пенсионер, Чернобыль, животные, угроза, нападение, оккупация, зона, обстрелы
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