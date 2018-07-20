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Боевики 18 раз нарушали перемирие в зоне ООС: ранен боец ВСУ
За прошедшие сутки боевики 18 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего один украинский военнослужащий получил ранения.
В пресс-центре штаба ООС сообщают: «Российские оккупационные войска проявляли активность на всех направлениях и вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Желтого, Луганского, Светлодарска, Майорска, Авдеевки, Песков, Камянки, Новотроицкого, Новомихайловки, Лебединского, Гнутово, Широкино и Водяного. Своими провокационными действиями оккупанты пытались заставить военнослужащих Объединенных сил открыть огонь в ответ, чтобы в дальнейшем обвинить Украину в несоблюдении объявленного перемирия».
По данным украинской разведки, трое боевиков ОРДЛО погибли и один был ранен.
С начала текущих суток боевики 2 раза открывали огонь по позициям ООС возле Широкино и Водяного. В результате прицельного огня один военнослужащий получил ранения.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, перемирие, ВСУ, ООС
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