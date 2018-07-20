Боевики «ЛДНР» усиленно «мобилизируют» местных жителей на Донбассе

20.07.2018 16:20

Боевики «ЛДНР» хитрым способом привлекают в свои ряды жителей оккупированных территорий.

Минобороны со ссылкой на ГУР МОУ сообщает, что оккупационными администрациями усилены меры по формированию мобилизационного резерва «1 и 2 АК» ВС РФ на Донбассе. Теперь, боевики не просто агитируют (агитлистовки, повестки на дом) местных жителей вступать в боевые ряды «Л/ДНР», а перешли на принудительные меры с помощью местных «силовиков».

В украинской разведке добавили: «На отдельных предприятиях оккупированных территорий под угрозами привлечения к т.н. «уголовной ответственности за уклонение от исполнения воинской обязанности» осуществляется принудительное привлечение работников мужского пола (в возрасте от 18 до 50 лет) к прохождению медицинских комиссий с целью определения пригодности «к прохождению военной службы и постановки на воинский учет». В то же время отмечается увеличение случаев задержания на улицах оккупированных населенных пунктов представителей указанной категории т.н. «военными патрулями» с последующим сопровождением в «военкоматы».

Источник: https://donpress.com