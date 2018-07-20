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На Донетчине дорожает хлеб и хлебобулочные изделия
На Донетчине продолжает уверенно дорожать хлеб – по различным данным, с начала года цена выросла от 4% до 28%, передает MRPL.CITY.
По данным Главного управления статистики в Донецкой области, с декабря 2017 года по июнь цена на хлеб, а также хлебопродукты выросла на 4,2% и 3,4% соответственно. При этом по всей Украине, по официальным данным, хлебные продукты в среднем подорожали на 7-8% (в зависимости от сорта пшеницы), пишет на своей странице в Facebook директор украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.
Он также отметил, что по всем другим данным подорожание было значительно больше.
«Только с 1 марта по 1 июля этого года, то есть за четыре месяца, по собственному мониторингу Ассоциации поставщиков торговых сетей в городах, белый хлеб подорожал на 17%, а черный - на 10%. По данным же инфляционного барометра Минэкономразвития, который выводит среднюю цену всех украинских онлайн-магазинов, за первое полугодие белый хлеб прибавил 28%, а черный - 20%. То есть данные государственной статистики, на наш взгляд, занижены», - отмечает Алексей Дорошенко.
Теги: Донбасс, Донецкая область, подорожание, хлеб
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