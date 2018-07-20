Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасс к «ДНР»

20.07.2018 12:52

Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса не хотят жить в ОРДЛО, при этом каждый третий является патриотом Украины.

Экс- глава Донецкой ОГА Павел Жебривский отметил: «Никто из людей, живущих на украинском Донбассе, не стремится в ДНР. 15−20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 — патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент.

Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский — бывший командир спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, экс-глава «службы безопасности» ДНР. — gazeta.ua). «Куриный генерал» Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко до войны руководил филиалом столичной фирмы «Гавриловские цыплята». — gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: «Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе стрелять будут».

50−55 процентов — люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. И каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро​».

Источник: https://donpress.com