Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасс к «ДНР»

20.07.2018 12:52
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасс к «ДНР»

Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса не хотят жить в ОРДЛО, при этом каждый третий является патриотом Украины.

Экс- глава Донецкой ОГА Павел Жебривский отметил: «Никто из людей, живущих на украинском Донбассе, не стремится в ДНР. 15−20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 — патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент.

Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский — бывший командир спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, экс-глава «службы безопасности» ДНР. — gazeta.ua). «Куриный генерал» Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко до войны руководил филиалом столичной фирмы «Гавриловские цыплята». — gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: «Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе стрелять будут».

50−55 процентов — люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. И каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро​».

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, ДНР, Жебривский
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх