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Жебривский рассказал об отношении жителей Донбасс к «ДНР»
Жители подконтрольных Украине территорий Донбасса не хотят жить в ОРДЛО, при этом каждый третий является патриотом Украины.
Экс- глава Донецкой ОГА Павел Жебривский отметил: «Никто из людей, живущих на украинском Донбассе, не стремится в ДНР. 15−20 процентов хотят вернуться в СССР. Процентов 30 — патриотическое ядро. Думаю, что в центральной Украине не в каждой области есть такой процент.
Подтверждением этого являются слова Ходаковского (Александр Ходаковский — бывший командир спецподразделения СБУ «Альфа» в Донецкой области, экс-глава «службы безопасности» ДНР. — gazeta.ua). «Куриный генерал» Захарченко (главарь ДНР Александр Захарченко до войны руководил филиалом столичной фирмы «Гавриловские цыплята». — gazeta.ua) говорил, что возьмет Киев, а потом Лондон. На это Ходаковский ему ответил: «Ты в Краматорск зайди и из-за каждого угла по тебе стрелять будут».
50−55 процентов — люди, с которыми нужно работать. Достучаться до сердца, души, головы. И каждый успешный проект на Донбассе будет увеличивать патриотическое ядро».
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, ДНР, Жебривский
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