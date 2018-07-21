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Блокада Азовского моря: Украина готовит ответ
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что Украина ведет переговоры о введении санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.
«Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены к черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море», – сообщил Омелян.
«Мы видим, что санкционная волна не уменьшается, а наоборот, увеличивается», – подчеркнул он.
Министр также отметил, что последнее рассмотрение в Конгрессе США по расширению санкционного списка и вообще возможность признания России как страны, которая спонсирует терроризм, – более чем адекватный ответ на все бесчинства РФ.
«Мы видим, что уже 6 человек из ЕС, которые были причастны к построению этого моста, уже находятся под санкциями», – добавил Омелян.
Как известно, в ЕС приняли решение о введении индивидуальных санкций против 6 лиц, причастных к незаконному строительству Керченского моста.
Кроме того, за два месяца в акваторию агрессор доставил 18 военных кораблей. Президент Украины не исключил, что Россия может атаковать Мариуполь с моря.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, Азовское море, блокада, ответ
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