Дончане: "Мы в курсе, кто убивал и мародерил – но говорить вслух пока страшно"

21.07.2018 14:52

Жители Донецка, оккупированного боевиками так называемой "ДНР", рассказали о мародерстве, грабежах и других "подвигах", свидетелями которых им пришлось стать.

"Все чаще и чаще, когда я разговариваю в Донецке с людьми, поддерживающими так называемую "ДНР", я сталкиваюсь не просто с крайним отрицанием поддержки (хотя точно знаю об этом), но и фразой: "А я знал (знала)!" в отношении того, что происходило за годы войны", – рассказал дончанин Евгений Привалов.

В качестве примера он вспомнил разговор о боевиках-мародерах, которые "обчищали" в 2014-2015 годах частный сектор возле аэропорта, на поселке шахты "Октябрьская", на Путиловке и так далее.

"Я точно помню, как мне четыре года назад мой бывший приятель кричал: "Это все ложь, мародерят только украинцы, "наши мальчики" никогда в жизни…" А при недавней встрече рассказывал, как "казаки" "обнесли" дом его престарелой родственницы. "Да не может быть!" – говорю я саркастически. – Представь себе! – кипятится он. – И в начале войны они же мародерили!" – "Да ты же мне доказывал, что это не они!" – "А я знал, что они, но нельзя было вслух об этом говорить!" – заявил он.

Продолжая разговор, Евгений демонстрирует сообщение "официальных структур "ДНР": "Верховный суд ДНР 18 июля 2018 года вынес приговор в отношении десяти лиц, занимавшихся в период 2014-2015 годов грабежами, похищениями людей, вымогательством и убийством в составе устойчивой вооруженной группы. Все осужденные действовали под прикрытием членства в общественной организации "Казачий союз "Область Войска Донского"… По совокупности совершенных осужденными преступлений один человек был приговорен к смертной казни, восемь – к пожизненному лишению свободы, еще один член банды – к 13 годам тюрьмы".

И этот факт – далеко не единственный.

"Я знал, что обстрел больницы Вишневского в 2014 году велся из района Гладковки, точнее – от детской железной дороги. По направлению выстрелов все было понятно, а потом уже местные видели, как уезжал "Град". Но везде шла информация, что это стреляют украинские военные, хотя откуда? В той стороне, откуда шли выстрелы, не было и нет позиций ВСУ", – говорит дончанин Юрий.

Также горожане рассказывают о том, как на самом деле происходил обстрел троллейбуса в районе Боссе.

"Конечно, никакие "Грады" из Авдеевки, как сразу рассказали нам боевики, сюда просто не долетели бы – Боссе находится на противоположной окраине Донецка. Была придумана версия про "блуждающий мусоровоз с минометом". Потом были задержаны какие-то люди, россияне, которых обвинили в обстреле. В общем, несуразиц было много – а люди погибли… Все, кто был на месте трагедии видел, откуда и чем стреляли. А позже появилось видео, где боевик сам объясняет, что к чему. Всего-навсего разборки тех же "казаков" – и 15 погибших мирных…" – рассказал Юрий.

Возможно, кто-то усомнится в правдивости этих слов. Однако это полностью совпадает с "неофициальной точкой зрения", бытующей в народе, а не на телеканалах и в газетах, подконтрольных боевикам.

"Оказывается, все мои знакомые сторонники "ДНР" знали, что "референдум" в 2014 году был фейковым, что бюллетени печатались на ксероксах в обладминистрации и выдавались в любом количестве всем, кто захотел, на участках. Знали, что боевики обстреливают позиции украинцев и сразу – жилые кварталы Донецка, имитируя ответку. Оказывается, все знали изначально, что у людей "отжимают" квартиры, автомобили, бизнес – но вслух искренне осуждали "свидомых, которые врут". Я знаю, что грузовик на Путиловском мосту в 2014 году расстреляли такие же боевики. Об этом говорилось сразу, потом распространяли слухи, что это ВСУ, и только недавно какой-то из "командиров" признался, что да, такие свои, – рассказал житель Макеевки Виталий. – Но как такое говорить нам, мирным жителям? Сразу могут загрести на "подвал". Кстати, существование "подвалов МГБ" тоже отрицается "официально", но все знают, что они есть. Да мы же видели в самом начале всего этого ужаса, как на Щорса, возле здания бывшего СБУ стояли женщины, которые спрашивали у охранников, как им найти своих мужей, сыновей, как им передать покушать, одеться…. Потом женщины плакали, потому что охранники их, грубо говоря, посылали…"

Оказывается, сторонники "ДНР" знали, что Россия не присоединит Донбасс – но "почему бы не понадеяться?" Знали, что регион не выживет самостоятельно, что шахты придется закрывать из-за отсутствия сбыта, что люди будут уезжать в поисках лучшей доли, а не изображать "патриотов ДНР" – но молчали.

"А вдруг бы все получилось?" – задается в сетях вопросом "адепт народной республики" Светлана. В ответ она получила проклятия вынужденных переселенцев, потерявших дом, работу, перспективы, а также бывших работников угольных предприятий, которых увольняют в никуда с затопленных шахт.

"Мы знали, конечно, что будет война, но думали, что Россия быстро наведет порядок… Мы знали, что российская гуманитарка продается в магазинах жены Захарченко, но что мы могли сделать? – говорит дончанка, бывшая "поклонница русского мира" Анна Свирина. – Знаете, все знают, как оно тут на самом деле, но все молчат – потому что боятся. И я уже сама себя ненавижу за то, что поддерживала когда-то этих преступников".

Дончане говорят, что в курсе и обстрелов, и мародерств, и убийств боевиками мирных граждан, однако говорить об этом они не хотят – во всяком случае пока. Люди запуганы (не считая тех, кому лгать предписано уставом или рабочей инструкцией), не верят телевизору (опять же – не считая тех, кто утратил способность анализировать информацию).

"Возможно, когда-то жители Донецка расскажут все что видели и слышали, и знали за эти годы. Но пока только начинают прозревать те, кто упорно не хотел видеть беспредела. Думаю, скоро все ужаснутся и перестанут боятся говорить, что у нас происходит на самом деле", – резюмирует житель Донецка Александр.

Источник Сегодня