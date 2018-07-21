Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса

21.07.2018 11:24

Россия не будет насильственно присоединять Донбасс, как сделала это с Крымом в 2014-м. Об этом сообщил российский информированный источник, передает "Диалог.UA".

В очередной раз российский агрессор обвинил официальный Киев в нежелании завершить четырехлетнюю войну на оккупированном востоке Украины. Ответственность за обострение конфликта на Донбассе Путин возложил на плечи украинского руководства. 19 июля Путин на встрече с послами озвучил странную идею о том, что он предложил Трампу провести референдум на территории оккупированного Донбасса. Однако источник утверждает, что крымский сценарий присоединения не рассматривается. Собеседник издания уверяет, что на данном этапе идут разговоры о провидении референдума на Донбассе о его автономии в составе Украины. По словам источника, именно Киев обязан обеспечить гражданам своей страны возможность определиться. Несмотря на немалое количество пессимистических оценок, итоги недавней встречи Трампа и Путина вполне могут стать основанием введения для России значительно более серьезных санкций, чем существующие сейчас. Хозяин Кремля предложил Трампу "лучшую" альтернативу войны на востоке Украины по сценарию аннексированного Крымского полуострова. Однако "чудесный" план Путина не найдет поддержки с украинской стороны и стран Европы