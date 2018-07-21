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Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО
Исследования, которые были проведены на временно оккупированных территориях показали, что 70% источников питьевой воды уже не пригодны для использования. Есть несколько составляющих этой проблемы, но самая кричащая – это затопленные шахты. В затопленных шахтах вода не откачивается и под высоким давлением поднимается на поверхность, где происходит ее минерализация. Фактически эта вода убивает все живое.
Особое опасение вызывает шахта «Юный коммунар», которая была затоплена правительством «ДНР». Внутри этой шахты-призрака уже почти сорок лет хранится гигантская радиоактивная капсула. Давно заброшенные угольные выработки затоплены, и с этого следует что с водой в грунт теоретически может попасть и радиация, вызвав заражение на Донбассе. Впрочем, в Донецке считают, что капсула давно не «фонит», и ее затопление не принесет никакого вреда.
Такого мнения руководство Украины не придерживается. Военные организовали в пунктах пропуска мобильные посты дегазации и деактивации.
Обработке подлежат все транспортные средства, которые пересекают линию разграничения. Также все автомобили проверяются счетчиком Гейгера на предмет радиационного фона.
Источник Ведомсти Донбасса.
Теги: Донбасс, катастрофа, экология, ДНР, ЛНР
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