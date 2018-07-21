Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО

21.07.2018 16:50
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО

Исследования, которые были проведены на временно оккупированных территориях показали, что 70% источников питьевой воды уже не пригодны для использования. Есть несколько составляющих этой проблемы, но самая кричащая – это затопленные шахты. В затопленных шахтах вода не откачивается и под высоким давлением поднимается на поверхность, где происходит ее минерализация. Фактически эта вода убивает все живое.
Особое опасение вызывает шахта «Юный коммунар», которая была затоплена правительством «ДНР». Внутри этой шахты-призрака уже почти сорок лет хранится гигантская радиоактивная капсула. Давно заброшенные угольные выработки затоплены, и с этого следует что с водой в грунт теоретически может попасть и радиация, вызвав заражение на Донбассе. Впрочем, в Донецке считают, что капсула давно не «фонит», и ее затопление не принесет никакого вреда.
Такого мнения руководство Украины не придерживается. Военные организовали в пунктах пропуска мобильные посты дегазации и деактивации.
Обработке подлежат все транспортные средства, которые пересекают линию разграничения. Также все автомобили проверяются счетчиком Гейгера на предмет радиационного фона.

Источник Ведомсти Донбасса.



Теги: Донбасс, катастрофа, экология, ДНР, ЛНР
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх