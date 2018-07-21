Новый "референдум" от Путина: реакция Украины, ЕС и мнение эксперта

21.07.2018 10:22

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко категорически против проведения на оккупированных территориях каких-либо "референдумов".

На своей странице в Facebook Геращенко прокомментировала информацию Bloomberg о том, что президент РФ Владимир Путин предложил Дональду Трампу провести "референдум" в ОРДЛО.

"Никаких референдумов под дулами автоматов, и размещенными под школами и детсадами оккупированного Донецка и Луганска российскими танками; никаких референдумов, организованных на территориях, где четыре года мозги гражданам промывает российская пропаганда и Лайфньюс, запугивающие людей "фашистами и хунтой"; никаких референдумов, организованных марионетками Кремля на оккупированных Кремлем землях, не будет", — убеждена Геращенко.

В Европейском Союзе отказались комментировать предложение президента РФ Владимира Путина к американскому коллеге по референдуму на Донбассе.

Европа заинтересована, в первую очередь, в том, чтоб были выполнены Минские соглашения, что приведет к урегулированию конфликта.

Об этом заявила представитель Европейского Союза Майя Косьянчич.

"На самом деле мы не комментируем сообщение в прессе", – сказала она.

Косьянчич четко обозначила единственный выход по урегулированию ситуации на Донбассе.

"Для Европейского Союза полное выполнение Минских соглашений имеет ключевое значение для того, чтобы достичь устойчивого политического урегулирования конфликта на востоке Украины, которое, безусловно, будет основываться на полном уважении суверенитета и территориальной целостности Украины. И мы, как Европейский Союз, делаем все, что можем, для поддержки этого", – сказала она на брифинге в Брюсселе.

Журналист Сергей Гармаш допускает, что Путин действительно сделал Трампу предложение о "референдуме". По его мнению, таким "референдумом" Путин хочет заставить Украину реализовать политическую часть Минска в том виде, как это выгодно России.

"Вполне верю, что Путин сделал Трампу предложение о референдуме на Донбассе. Такой "референдум" лежит в канве очень последовательной политики России по разрушению украинской государственности путём федерализации Украины. Прекрасный механизм запихнуть Донбасс в Украину в качестве троянского коня.

Представьте, что люди проголосуют ( а РФ умеет получать нужные ей результаты на проводимых ею "референдумах") за возвращение в Украину в качестве автономии. Или при условии федерализации страны...

Для Киева, естественно, такой вариант не приемлем, но тогда Путин и его агенты в Украине начнут кричать, что Киев не хочет мира и не выполняет Минские соглашения.

Симпатики России на Западе получают повод снять с неё санкции, Трамп давит на Киев, не исключено даже, что санкции вводятся уже против "кровожадной" Украины...

То есть, таким "референдумом" Путин хочет заставить Украину реализовать политическую часть Минска в том виде, как это выгодно России и фактически, начать процесс федерализации и раскола страны.

Никаких референдумов от оккупантов!", - написал Гармаш в Facebook.

Источник Трибун