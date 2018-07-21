Главная / Новости / Донецкая область / Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
Последние новости раздела
- Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО16:50
- Стало известно, кто планировал ликвидировать преемника «Моторолы»16:33
- Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО15:48
- Дончане: "Мы в курсе, кто убивал и мародерил – но говорить вслух пока страшно"14:52
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков14:14
- В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок13:52
- В "ДНР" казнили "донского казака"12:33
- Захарченко и Ко благоустроили блокпост под Горловкой – поставили качели11:48
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса11:24
- Для переселенцев в Краматорске открылся «социальный гардероб»10:58
Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
21.07.2018 08:25
Пару дней тому назад в одном из СМИ боевиков была озвучена информация о том, что под Авдеевкой получил серьезное ранение главарь «ДНР» Александр Захарченко. Никакого подтверждения данная ине получила, однако жители «республики» в соцсетях сообщают, что главарь ОРДО действительно исчез.
Так, пользователь соцсети с никеймом «hochu#domoy» отмечает, что главарь «ДНР» уже 10 дней не появляется на людях, что для него большая редкость.
В комментариях к данному посту люди пишут, что скорее всего главарь боевиков ушел в запой или где-то отдыхает.
Источник ДонПресс.
Теги: Донбасс, Седово, операция, Захарченко
Читайте также:
- Курса валют на сегодня, 10 января: доллар и евро стали дороже
- Швейцарский хирург просит прекратить слухи о деньгах, перечисленных на лечение Оксаны Макар
- А ля Путин: Захарченко в Седово общался с молодежью
- Худрук Большого театра Филин захотел три миллиона, а нападавшего не узнал (ФОТО + ВИДЕО)
- Операция на Донбассе: командующий ОС назвал важные приоритеты
- Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО16:50
- Стало известно, кто планировал ликвидировать преемника «Моторолы»16:33
- Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО15:48
- Дончане: "Мы в курсе, кто убивал и мародерил – но говорить вслух пока страшно"14:52
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков14:14
- В оккупированной Макеевке трагически погиб ребенок13:52
- В "ДНР" казнили "донского казака"12:33
- Боевики «ЛНР» из-за ЧП понесли серьезные потери12:13
- Захарченко и Ко благоустроили блокпост под Горловкой – поставили качели11:48
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса11:24
- В ближайшие часы ожидаются грозы, град и шквальный ветер17:50
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Коммуналка, кредиты и курс доллара: какие потрясения ждут украинцев в августе17:07
- Оккупированный Донбасс на грани экологической катастрофы. ВИДЕО16:50
- Стало известно, кто планировал ликвидировать преемника «Моторолы»16:33
- Мост в оккупированном Крыму начал рассыпаться: очевидцы опубликовали видео из Керчи. ВИДЕО16:07
- Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО15:48
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Дончане: "Мы в курсе, кто убивал и мародерил – но говорить вслух пока страшно"14:52
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Врачи рассказали, как сохранить хорошее зрение до глубокой старости16:57
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- «МГБ и скорые носятся по городу»: в Макеевке гремят взрывы и стрельба
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- В разведке назвали направление, на котором боевики готовят прорыв
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- "Жахнули" по скоплению техники: в сети появилось фото мощного удара ВСУ на Донбассе
- Насколько продвинулись вперед ВСУ на Донбассе: ответ дали в ООС
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?