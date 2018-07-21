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Опознаны 56 молдавских боевиков, убивавших украинцев в составе "Л/ДНР", - от ответственности не уйдут
Власти Молдовы активно вычисляют граждан, которые орудовали на украинском Донбассе в составе гибридной армии РФ. Им грозит тюрьма. О борьбе Молдовы с кремлевскими наемниками сообщило местное издание Ziarul de garda, передает "Диалог.UA".
Журналисты отметили, что на сегодняшний день всего опознано 56 молдаван, которые помогали Кремлю строить на Донбассе кровавый "русский мир". 18 террористов уже задержаны и 15 из них получили тюремные сроки по статье о наемничестве, предусматривающей тюрьму от 3 до 7 лет. Отмечается, что еще несколько граждан Молдовы арестованы и отбывают наказание в Украине, но уже по более тяжкой статье "Терроризм". Всего, по неофициальным данным, в составе кремлевских группировок "Л/ДНР" орудуют около 100 молдаван. Всех их власти Молдовы намерены привлечь к ответственность. Примечательно, что, по данным властей Молдовы, около 70% орудующих в "Л/ДНР" граждан - это люмпены, не имеющие работы, а некоторые и жилья. Половина из них из непризнанного Приднестровья.
Теги: Донбасс, Молдова, тюрьма, наемники
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