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Стало известно, кто планировал ликвидировать преемника «Моторолы»
Группа «Информационное сопротивление» сообщает, что ДТП в которое в оккупированном Донецке 5 июня попал главарь батальона «Спарта» Владимир Жога, более известный, как «Воха», могло быть далеко неслучайным.
В «ИС» обнародовали записи двух телефонных разговоров, полученных от близкого окружения одного из абонентов.
Так, на первой записи какой-то человек предупреждает «Воху», что на него готовится покушение и его заказчиком является некий российский военный Артур.
Информатор отмечает, что «заказчик» был «явно при деньгах, и торговаться, особо не стал». По его словам, что сумма составляет «25 зеленых», то есть 25 тысяч долларов.
При этом во время второго разговора исполнитель уверяет, что «отработал красиво», и «Воха», несмотря на то, что остался жив, останется инвалидом. Однако, заказчик остался недоволен, что «объект» таки выжил, и заявил, что «вторую часть денег» исполнителю по этой причине платить не собирается.
Как выяснилось, Артур оказался российским кадровым военным с фамилией Кунгуров и позывным «Горностай». По информации, у него с «Вохой» сложились натянутые отношения из-за того, что Кунгуров постоянно указывал «Вохе» на номинальность занимаемой им должности. Дошло даже до угроз жизни.
Источник ДонПресс
Теги: Донецк, Донбасс, ликвидация, боевик Моторола
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