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Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО
Президент России Владимир Путин в марте 2014 года сделал громкое признание по Украине, которое потом получило свое отражение в Крыму и на Донбассе.
Это заявление припомнили российскому главе журналисты "ИнформНапалма".
"Вспомним его ответ на раздражающий вопрос о возможной войне с Украиной, который он дал 3 марта 2014 года. Путин тогда де-факто пообещал, что в случае какой-либо конфронтации с украинской армией, россияне будут использовать гражданское население Украины в качестве живого щита", - говорится в материале.
При этом подчеркивается, что все свои признания руководитель РФ делает только в экстремальных ситуациях - некомфортных для него.
"Когда он сталкивается с непочтительностью западных или украинских журналистов, он теряет хладнокровие и говорит вещи, которые он, вероятно, оставил бы при себе в более благоприятных условиях", - объясняется в материале.
Источник Обозреватель.
Теги: Донбасс, Путин, украинцы, щит
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