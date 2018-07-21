Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО

21.07.2018 15:48
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Украинцев использовать в качестве живого щита: Путину припомнили громкое признание по Украине. ВИДЕО

Президент России Владимир Путин в марте 2014 года сделал громкое признание по Украине, которое потом получило свое отражение в Крыму и на Донбассе.
Это заявление припомнили российскому главе журналисты "ИнформНапалма".
"Вспомним его ответ на раздражающий вопрос о возможной войне с Украиной, который он дал 3 марта 2014 года. Путин тогда де-факто пообещал, что в случае какой-либо конфронтации с украинской армией, россияне будут использовать гражданское население Украины в качестве живого щита", - говорится в материале.
При этом подчеркивается, что все свои признания руководитель РФ делает только в экстремальных ситуациях - некомфортных для него.
"Когда он сталкивается с непочтительностью западных или украинских журналистов, он теряет хладнокровие и говорит вещи, которые он, вероятно, оставил бы при себе в более благоприятных условиях", - объясняется в материале.

 

Источник Обозреватель.



Теги: Донбасс, Путин, украинцы, щит
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх