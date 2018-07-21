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Архив - Донецкая область

В "ДНР" казнили "донского казака"

21.07.2018 12:33
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В "ДНР" казнили "донского казака"

На оккупированном Донбассе боевики привели в исполнение смертный "приговор".
Об этом сообщают СМИ оккупированной части Донецкой области.
Они информируют, что 18 июля был вынесен "приговор" вооруженной группировке, которая занималась похищениями людей, вымогательствами и убийствами. В банду входило десять человек. Они орудовали в 2014—2015 годах на всей территории "республики". Бандиты входили в «Казачий союз «Область войска Донского».
По совокупности совершенных преступлений один человек был приговорен к смертной казни, восемь— к пожизненному лишению свободы, еще один— к 13 годам тюрьмы.
Так называемый "приговор" приведен в исполнение.

Источник 62.



Теги: Донбасс, банда, казнь, ДНР
 
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