В Донецке распространяются смертельные заболевания

21.07.2018 09:25

Жители оккупированного Донецка в последнее время страдают от смертельных болезней.

Украинский блогер Фашик Донецкий сообщает: «В городе много совершенно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у гражданских непонятно как появляется сахарный диабет, о болезни сердца вообще молчу, это отдельная тема.

Плохое питание непонятными продуктами кто знает какого качества, лечение типа лекарствами из РФ, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в настоящем, делают свое дело».

Источник ДонПресс