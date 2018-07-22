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Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе
Появилась занимательная история о прелестях жизни в оккупированой боевиками Горловке.
Об этом написал блогер под ником Фашик Донецкий, передает apostrophe.ua.
"Скорее всего вы наслышаны, шо экономики и жизни нет практически никакой (имею ввиду цивильных). Люди уже даже самые идейные ватаны говорят шоб вертали Украину. Ежедневные обстрелы, особенно окраины. Живут так: днем работаем и получаем зарьпляту 3200рэ, а ночью огребаем от абизян", - пишет он.
По словам блогера, жизнь с приходом боевиков полностью обнулилась, причем в прямом смысле этого слова.
"К примеру: человек знакомый отработал фельдшером всю жизнь, и с приходом дыдыды получил печать курицы в трудовую книжку, стаж в Украине обнулился и теперь получает зряплату 3450 фуБлев. Асвабадили, да. Еще ржу с этих псевдо-новых магазинов. Ватаны ж думают, шо они сильно умные. Щас расскажу. С приходом оккупации рф на земли бамбаса, ЧП-шников заставили поменять всю документацию магазинов. И шо мы делаем? Был ФОКСТРОТ — стал ФОКС, было АЛЛО — стало АЛЛО плюс, был ОЩАДБАНК — стал БАНК и т.д. Внезапно. И было бы не так ржачно, если бы это выглядело по-людски. Но нет, у абэзян такого не бывает. Тупо отодрали буквы и опа, рыгспублеканский типа банк готов. А тошо клей и отпечатки предыдущих букв остались — никого не е*…Сепары изо всех сил пытаются имитировать жизнедеятельность типа габсударства на три буквы. Открываются какие-то новые магазины в отжатых помещениях ПриватБанков и т.д., но все это выглядит тупо как никогда, ибо названия типп РАЙОН для продуктового магазина не особо-то и подходит, особенно когда это распечатано на какой-то пленке за 40 фуБлей", - отмечает блогер.
Кроме того, блогер не смог не упомянуть о зверствах боевиков, которое проявляется даже в своем окружении.
"Рассказывая о отрыжке фэдерации, нельзя не упомянуть про абезян. Сорока напела, шо в одном из северных районов Горловки на этой неделе забили до смерти двух абпалченцеф. Ну вот так, сражались-сражались с пришельцами в окопах Майорска с мексиканскими солдатами и сдохли, только жаль, шо не пулей убило. Говорят, что это было так: ночью эта сепарская свинья лазила и напоролась на чуваков, которые забили тупо ногами. Одного на одной улице, другого через день на другой. Ну оно и понятно. Если эта собака жила в доме с людьми, то 100% нахамило ибо оно царь и бог, йопта. Шо можно сказать про остальных асвабадитилей — если оно из *беней рф, то палится жоско, ибо будет одето по форме и тд., но местные алкаши — это стыд *баный. Какие-то кроссовки с рынка за 150 фуБлев, зарыганная форма, бородатое чудо, зачастую с перегаром и рамсить лезет. Кароче воен брындыды, аминь", - добавляет Фашик Донецкий.
Теги: экономика, Донбасс, Горловка, банк, магазин, оккупация, боевики, обстрелы
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