Маленький отжатый магазинчик: В Донецке очереди за дешевой курятиной

22.07.2018 20:42

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке жители выстраиваются в очередь, чтобы купить курятину на 20 руб. дешевле, чем в остальных магазинах.

Пользователи в социальных сетях опубликовали фото магазина и очереди.

«Очередь в магазин Шахтерской птицефабрики. Там куры на 20 руб. (9 грн по местному курсу валют, – прим. ред.) дешевле», – пишет автор фотографии.

В комментариях указывается, что это магазин находится на Боссе:

Galaxy777: «Небольшой отжатый магазинчик "Мясной весны" по ул. Пухова, сейчас отжатый Шахтерской птицефабрикой»;

БыльБылева: «Внутри – не протолкнуться на 30 квадратах свободной площади, в 2 раза больше, чем на улице. Такая очередь с 8 утра. Караулят, стоят, ждут привоза, как в середине 70-х годов за мясом»;

Нhochudomoy: «Донецк. И это на улице! Сколько внутри? Зато в очереди можно говорить по-русски?»;

Donetskiy Ukrop: «Молчат, но 1 раз до драки дошло. Одна бабка зашла посмотреть что там, другая, увидев что перед ней зашли, подбежала и начала орать. После этого всего жить не хочется. Столько дерьма каждый день вижу»;

Олег з Росі: «Для повної достовірності повернення в Совдеп, треба щоб і курки були відповідні – бігової статури, із залишками пір'я, голубим окрасом та синіми гематомами. С длинными не ощипанными шеями и мертвыми головами – точно, як на їхньому гербу»;

Исус Навин: «В жизнь этих людей вернулся утраченный с Совком смысл. Они счастливы»;

Hander: «А зато идешь и точно знаешь, шо тебя ждет: очереди и пустые полки – стабильность наше все!».

При этом пользователь Madam Larsson пишет, что внутри магазина людей нет: «При привозе товара люди ждут на улице (у нас это обычно часа полтора). Очень долго идет разгрузка товара при том, что его не так уж и много. Забавно то, что магазин этот раньше торговал ЗОЛОТОМ). Дорогая плитка напольная, обои на стенах и фурнитура как нельзя лучше подошли под торговлю курами».

«Це тому, що в цих крамницях завжди свіжі вироби і багато приїздять з інших районів. Це тільки констатація», – комментирует пользователь с ником «Нічомунедивуюсь».

При этом в иных социальных группах жители Донецка констатируют повышение цен на курятину в июле, и связываю это и прочее подорожание продуктов с повышением в «ДНР» с 1 июля пенсий на 10%.

«Дончане, что у нас с ценами на курятину? Была на рынке – ужаснулась. Филе подорожало со 180 до 210 руб. (с 76 грн до 89 грн, – прим. ред.), куры подорожали где-то на 50 руб. (21 грн). Продавщица сказала, что цены повысились из-за дефицита курятины. Я не верю – неужели у нас при таком количестве птицефабрик и завозке из России может не хватать кур? Мне кажется, цены под шумок подняли после повышения пенсий. Типа пенсионеры богатые, уже могут позволить себе кур покупать... Только при таких ценах не то, что старики, – скоро молодые будут курицу вскладчину на несколько семьей покупать», – возмущается автор поста.

Иные дончане также обеспокоены ситуацией:

Константин: «За такую цену, я лучше перепелов буду брать»;

Влад: «А что предъявить? Отпускная цена тушки – 118 руб. (50 грн). Добавь минимальный налог 2,5% и торговую наценку 10% – вот уже цена 133 руб. (56 грн)».

Саня: «При завозке курятины из России ))) Да только в Вологодской обл. вблизи Череповца были закрыты 3 птицефабрики»;

«Мэрилин»: «В Москве куриные грудки 270 руб. (117 рн) за кг еще с октября».

Жители подтверждают, что подорожали многие продукты питания:

Светлана: «Мне кажется, не только курятина подорожала, а все подскочило в цене»;

Артем: «Походу мы скоро не только курицу, но и все остальное вскладчину покупать будем».

Роман: «Цены на продукты как в России, а зарплаты ни о чем!!!»;

В этой связи они возмущены уровнем поднятия, в частности, пенсий:

Илья: «Ну, так конечно, пенсию, аж на 10% подняли, вот и цены подтянули… Такая пенсия что "на хлеб толком не намажешь". Минимальная пенсия в ДНР составляет 2904 руб. (1230 грн)»;

Виталий: «Я с родственниками эти темы не обсуждаю, но знаю их пенсии раньше. 2400-3300 руб. – (1017-1398 грн) вот были такие, а сколько сейчас не знаю. Но говорят, что их при жесткой экономии хватает дней на 10-12, не более».

Виктория: «Это не повышение пенсий, а издевательство. Было – 2900 руб. (1229 грн), стало – 3100 (1314 грн).

Источник Донецкие новости.