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Очередь уже стоит: в сети подняли на смех очередную "победу" боевиков ДНР на Донбассе
В интернете подняли на смех пропагандистское заявление боевиков так называемой Донецкой народной республики ("ДНР") об инвесторах из Франции, которые якобы готовы вложиться в "науку и экономику" оккупированной территории.
Соответствующий скриншот публикации на своей странице в Twitter разместил журналист Денис Казанский.
"Таким г*вном кормят жителей ОРДЛО уже четыре года. Уж кто только не хочет вложиться в экономику "ЛДНР" - итальянцы, французы, немцы. Очередь инвесторов уже стоит", - отметил он.
"Не перестаю поражаться вате - как у них в голове укладывается накручивание враждебности против Европы, а потом резкий поворот - инвесторы с Европы?", "Не успеваем отбиваться от инвесторов - так и прут, так и прут, ироды!", "Что? Гейропецы?", - пишут в интернете.
Источник Апостроф.
Теги: Донбасс, инвестиции, ДНР, боевики
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