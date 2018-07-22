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Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе

22.07.2018 09:58
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Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе

Украинский снайпер в зоне проведения боевых действий на Донбассе успешно "отработал" по врагу.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила военнослужащая Вооруженных сил Украины (ВСУ) Виктория Руденко, передает apostrophe.ua.

"Очень кратко... Одна запоребриковая падаль осталась лежать в посадке, потому что пулеметчик Сергей представил себе, что он "Мистер Пропер"... Ну, и очистил подконтрольный ему участок от "грязи", - отметила она.



Теги: Украина, Донбасс, стрельба, снайпер, ВСУ, соцсети
 
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