Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса

22.07.2018 19:40

Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что все города и села Донбасса будут освобождены от оккупации.

Поздравляя жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с освобождением от оккупацииглава государства отметил: «В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Убежден, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской».

Источник ДонПресс