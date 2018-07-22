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Архив - Донецкая область

Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса

22.07.2018 19:40
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Порошенко пообещал поднять флаг Украины во всех городах Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко сегодня заявил, что все города и села Донбасса будут освобождены от оккупации.
Поздравляя жителей Северодонецка, Лисичанска и Рубежного с освобождением от оккупацииглава государства отметил: «В эти дни четыре года назад наши мужественные защитники вернули мир в Северодонецк, Лисичанск и Рубежное, освободив их от российских наемников. Убежден, украинский сине-желтый флаг будет поднят во всех городах и селах Донецкой и Луганской».

Источник ДонПресс



Теги: Украина, Донбасс, флаг, Порошенко
 
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