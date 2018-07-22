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Архив - Донецкая область

Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак

22.07.2018 14:53
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Разгоняли «стихийный рынок»!В Горловке боевики загоняли старушек в автозак

Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» разгоняя «стихийный рынок», ногами разбрасывали товар и в затолкали в автозак старушек. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»
Во временно оккупированной Горловке боевики «ДНР» на площади Победы произошло событие, которое возмутило даже рьяных сторонников «ДНР». На подходе к площади Победы несколько пожилых женщин продавали «с земли» овощи и фрукты. Боевики «ДНР» признали эту торговлю «стихийным рынком», «товар» разбросали ногами, а старушек, продававших его, затолкали в автозак и увезли.
Вот что пишет приверженец «ДНР» Сергей Гагарин:
«Опричники «народного режима» показали сегодня своё нутро на всеобщее обозрение на пл. Победы. Раскидывали ногами то, что 80-ти летние бабульки вырастили на своих огородиках и вынесли продать, чтобы выжить на «достойную» пенсию от Республики. Нескольких бабулек затолкали в автозак!».
Стилистика и орфография автора полностью сохранены



Теги: Донбасс, Горловка, бабушка, автозак, боевики
 
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