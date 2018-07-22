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Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе

22.07.2018 10:52
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Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе

Штаб Операции Объединенных сил констатировал, что личный состав Вооруженных сил Украины не понес потерь за текущие сутки на временно оккупированном Донбассе.

Вчера, 21 июля, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".

Согласно данным штаба ООС, российско-оккупационные войска 15 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Более того, пророссийские террористы дважды устраивали провокации с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск уже пять раз открывали огонь по позициям ООС возле Крымского, Талаковки, Водяного, Широкино и Гнутово.



Теги: Россия, Донбасс, оккупация, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ООС
 
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