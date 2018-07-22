Шок! "Не хочу с Украиной. Лучше свое "государство"", - россиянка из "ДНР" рассказала, почему Донбасс не украинский

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"Ватница" заявила, что русские на Донбассе просто хотели статуса для ныне оккупированных территорий, так как Украина их не понимает, а запад всегда к временно захваченным РФ городам относился враждебно. Кадры с любительницей "русского мира" в Facebook показал оппозиционный российский журналист Александр Тверской, передает "Диалог.UA".
Женщина заявила, что во всем виноват Майдан и США. "Американцы находят слабые места и потом разжигают конфликты", - уверенно заявила "ватница" по имени Наталья. "Мы разные, и восток, и запад. Нам просто вместе нельзя было. Запад постоянно – москали, москали. Раньше мы друг друга не трогали, а теперь..." - продолжила переехавшая на Донбасс россиянка. По ее словам, во власти Украины одни сплошные нацисты. "Я не хочу быть в Украине и с Украиной. Лучше, как Захарченко говорит, свое государство, присоединенное к России", - закончила свою речь сепаратистка. "Мать из Смоленска, отец из Сибири, мозг из ваты. Приехали на Донбасс. Позвали "русский мир". Не захотели быть с Украиной. Захотели свое государство. Получили войну, разрушенные города, нищету и безнадегу. Своего государства до сих пор нет и никогда не будет. С Украиной быть придется", - прокомментировал сказанное Тверской.
"Больные неизлечимо", "Я тоже русская, нет ни капли украинской крови. Родилась в Украине, а мать и отец из России. Мать еще с отцом в детстве переехала в Украину. Так что же, мне тоже быть с Россией? Она мне не родина", "А эта дура даже думать не хочет. Откуда приехали - туда и убирайся, раз не хочешь быть с Украиной", "Мы не хотим быть с Украиной, но разжигают американцы... Господи, из-за таких тупиц сколько народу погибло и потеряло нормальную жизнь. Нет им прощения, всех в Сибирь", "Не хотите жить в Украине - отлично, скатертью дорога! Потому как Донбасс - это украинская земля", "Тетка не хочет быть с Украиной. Да пожалуйста, собралась и поехала на родину отца или матери", "Не хотите жить в Украине? Дрейфуйте в сторону земли предков", "А чего ж на родину своих предков в Сибирь-то не едет? ((( потому что нет у них такого понятия родины(((( примитивные существа", "Даже смотреть и слушать не хочу такое чмо. Это тип людей таких есть, неудачники, у них все виноваты, а они белые и хорошие", - осадили "ватницу" подписчики Тверского.
Теги: Донбасс, желание, ДНР, государство
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