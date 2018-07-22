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Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе

22.07.2018 14:03
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Силы ООС блестяще очистили территорию от врага - армия Путина считает потери на Донбассе

Стало известно об очередной победе ВСУ на Донбассе, благодаря которой российские оккупанты снова пополнили список потерь армии РФ на временно подконтрольном им участке востока Украины. Об этом в Facebook рассказала украинская военнослужащая Виктория Руденко, передает "Диалог.UA".
По ее словам, благодаря меткому выстрелу украинского снайпера был очищен от врага еще один участок в ОРДЛО. Потери боевиков – минус один террорист. "Сергей представил себе, что он "Мистер Пропер"... Ну и очистил подконтрольный ему участок от "грязи"", - написала Руденко.



Теги: Донбасс, снайпер, боевики, ОРДЛО
 
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